Procès contre Ousmane Sonko : La première réaction de Mame Mbaye Niang

Mame Mbaye Niang vient de réagir, suite à la décision du juge dans son procès qui l'opposait au leader du Pastef Ousmane Sonko. En effet, le ministre du Tourisme se contente de la décision du juge qui a condamné Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis et 200 000 millions de F CFA pour dommages et intérêts. Ainsi, il remercie la justice sénégalaise et ses proches qui l'ont soutenu dans cette affaire. "Je remercie la justice sénégalaise de m'avoir blanchi suite à l'affaire qui m'opposait contre le sieur Ousmane Sonko. J'en profite pour remercier ma famille, mes amis et tout le peuple sénégalais de m'avoir accompagné et soutenu tout au long de ce combat. Jërejëf", a-t-il posté sur Twitter.