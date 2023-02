Procès Sonko /Mame Mbaye Niang : les mises en garde de Benno Bokk Yaakar

La coalition Bby a tenu une rencontre sur la comparution aujourd’hui devant la barre du tribunal de Dakar de l’opposant Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation. Devant le juge ce matin, le leader de Pastef est poursuivi par le Ministre du Tourisme et des loisirs pour diffamation. Après les dernières sorties musclées de l’opposition, la coalition Bby prévient et tient déjà Ousmane Sonko pour responsable de tous désagréments que sa comparution pourrait causer. A cet effet, la coalition du président de la république estime que le maire de Ziguinchor serait en train de manipuler une partie de la population à des fins personnelles qui s’inscrivent en faux avec les aspirations du peuple dans sa globalité. « C’est à cela qu’il faille véritablement constituer un bouclier. En réalité, le leader de YAW présuppose la naïveté et l’ignorance de l’opinion pour produire des effets auprès de certains citoyens », indique Pape Mahawa Diouf porte-parole de BBY. Même son de cloche chez Seydou Gueye qui soutient que « Sonko ne cherche qu’à utiliser une partie de la jeunesse comme bouclier dans une affaire purement privée ». Dans la foulée, M. Gueye a rappelé à l’opinion les événements de mars 2021 qui avaient causé la mort de 14 personnes après des émeutes. Par ailleurs, il déclare que Ousmane Sonko est le seul responsable de cette situation car : « Il fait toujours des prises de paroles empreintes de violence ».