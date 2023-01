Prise en charge médicale des blessés de Kaffrine: plus de 400 poches de sang collectées

Des bonnes volontés ont répondu à l'appel lancé pour le don de sang depuis l'accident dramatique survenu à Sikilo dimanche dernier. La preuve, plus de 400 poches de sang ont été collectées. L'information a été donnée par un agent du service de transfusion sanguine. «Cet élan de solidarité nous a permis de collecter plus de 400 poches de sang pour cette journée », a fait savoir Youssou Bamar Guèye, chef de service de transfusion sanguine. Ces poches de sang seront utilisées pour la prise en charge des blessés de l'accident de Sikilo qui a fait 39 décès et 101 blessés. Parmi ces derniers, l'état de santé des uns a nécessité une intervention chirurgicale, celui d'autres a requis une réanimation entre autres. Du reste, depuis que l'appel à don a été lancé beaucoup de bonnes volontés se sont sacrifiées à un acte civique qui sauve des vies en se présentant au Centre national de transfusion sanguine de Fann. Il y avait une forte mobilisation des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar