Prise en charge des victimes de l'accident de Sakal : Le médecin-chef de Louga fait le point

Le médecin-chef de la région de Louga a tiré un bilan provisoire de l'accident de Sakal. Il a noté, d'emblée, que le bilan est passé de 20 à 21 morts, car un autre blessé a succombé à ses blessures. L'hôpital ne dispose pas d'assez de places, mais les morgues, au niveau des mosquées, sont ouvertes, a expliqué le docteur Modou Kaïré. Quatre morts sont à la morgue de l'hôpital. Il précise que 19 passagers sont morts sur le coup et deux autres ont succombé à leurs blessures au niveau du service de réanimation de l'hôpital de Louga. Le docteur note qu'il y a neuf blessés dans un état grave et que l'hôpital de Louga est en mesure de prendre en charge certains d'entre eux. Mais six seront évacués vers Dakar par un hélicoptère mis à la disposition par l'État du Sénégal. Le Samu national est en train d'étudier la situation pour organiser leur évacuation. Le docteur note que les équipes sur place sont renforcées par des équipes venant de Dakar. Il lance, par la même occasion, un appel aux populations pour des dons de sang.