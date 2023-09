Présidentielle – Moussa Sow (Cojer) révèle : « Ce que j’ai demandé à Aly Ngouille Ndiaye »

Le coordonnateur de la Cojer Moussa Sow a jugé nécessaire d’aller à la rencontre de son « camarade et grand frère » , le ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye pour lui demander de renoncer à sa candidature pour la Présidentielle du 25 février prochain. J’ai solennellement demandé au ministre Aly Ngouille Ndiaye de surseoir à son projet de candidature et de soutenir Amadou Ba, le candidat désigné par Son Excellence Macky Sall » , a-t-il déclaré, dans une note. Car, il considère que le maire de Linguère a « une relation très solide de plus de 13ans avec le Président Macky Sall qu’il ne doit pas rompre. Au contraire, cette relation politique et fraternelle doit survivre pour l’intérêt du Sénégal ». A l’en croire, l’ancien ministre de l’Intérieur est un responsable d’envergure de premier plan qui doit continuer à apporter son expertise et son engagement pour un Sénégal émergent. D’ailleurs, selon le Coordonnateur du Cojer, « La politique c’est le nombre et le projet. L’enjeu de l’heure, c’est de démarcher tout le monde pour mettre toutes les chances à nos côtés » . Ainsi, il appelle à ses camarades « à gagner ensemble et à gouverner ensemble en vue de perpétuer l’œuvre magnifique du Président Macky Sall, le Plan Sénégal émergent (PSE) et ne pas donner une seule parcelle de chance à l’opposition inexpérimentée et incapable ».