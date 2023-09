Présidentielle 2024 – Macky Sall : « Pourquoi nous avons choisi Amadou Ba »

Le suspense a pris fin concernant le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à l’élection présidentielle de février 2024. Le président Macky Sall a officiellement annoncé Amadou Bâ comme son potentiel successeur. Lors d’une conférence de presse au Palais présidentiel ce samedi, le président Macky Sall a expliqué son choix en mettant en avant « les compétences professionnelles d’Amadou Bâ, sa carrière diversifiée, ses différentes fonctions déterminantes et transversales, ainsi que ses qualités d’humilité et d’écoute en tant que leader et rassembleur ».