Présidentielle 2024 : Le message de Karim Wade sur les réseaux sociaux

En exil au Qatar et candidat à la Présidentielle de 2024, Karim Wade a déjà déposé sa caution et ses hommes se sont lancés sur le parrainage. Aujourd’hui, le leader du Parti démocratique sénégalais (PDS) a publié un message sur les réseaux sociaux pour féliciter qui s’est occupé de ses parrainages et qu’il a officiellement désigné comme son mandataire national. "Félicitations à Magatte Sy pour l’excellente gestion des parrainages, un jalon essentiel pour notre campagne. Son leadership est un atout majeur. C’est avec une confiance totale que je le nomme mandataire national, pour me représenter dans toutes les étapes du processus électoral de 2024. #EnsemblePourLeChangement #KarimWade2024 », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.