Présidentielle 2024 : L'Association des livreurs Tiak Tiak du Sénégal soutient la coalition DiomayePrésident

Frustrés et désespérés après plusieurs promesses non tenues de la part du chef de l'État sortant Macky Sall, les livreurs Tiak Tiak du Sénégal décident finalement de se ranger derrière la coalition DiomayePrésident pour une satisfaction de leurs revendications. L'information est confirmée ce matin par Rfm. L'Association des livreurs Tiak Tiak espère de meilleures conditions et l'assainissement du secteur, avec l'arrivée au pouvoir du candidat Bassirou Diomaye Faye.