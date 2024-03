Présidentielle 2024 : “Amadou Ba n'a pas besoin d'être chaperonné comme l'autre qui a besoin de la présence de son mentor‘’ (Aliou Sall)

Face à la presse locale, hier, à Guédiawaye, Aliou Sall s'est prononcé sur les relations entre le président de la République et son candidat Amadou Ba. À ce sujet, le frère du président sortant laisse entendre qu'‘’Amadou Ba n'a pas besoin d'être chaperonné par Macky Sall comme l'autre candidat qui, lui, a besoin de la présence de son mentor". Il fait allusion à Bassirou Dioamaye Faye qui est épaulé sur le terrain par son leader Ousmane Sonko. Selon l'ancien maire de Guédiawaye, le soutien de Macky Sall à Amadou Ba est plus utile dans l'ombre que sur le terrain et que le président de la République et son candidat Amadou Ba s'entendent très bien. Par ailleurs, Aliou Sall invite les Sénégalais à ne pas commettre l'erreur de voter pour sanctionner, ce qui pourrait engendrer des regrets. Il donne l'exemple d'Ameth Aidara, son successeur à la tête de la ville de Guédiawaye. Selon lui, ce dernier n'a fait aucune réalisation jusqu'ici.