Présence policière à la mairie de Dakar : Moussa Taye refuse de travailler et alerte sur un danger à venir

Directeur de cabinet du maire de Dakar Barthélemy Dias et chargé des affaires politiques de Khalifa Sall, Moussa Taye a dénoncé la présence policière à la mairie de la ville de Dakar. Dans un texte, l'avocat, qui annonce avoir repris service, constate avec amertume la situation qui prévaut à l'Hôte de ville. "Ce matin, j'ai repris service. Je me suis rendu à l'Hôtel de Ville. J'ai trouvé la porte principale fermée et sous contrôle de la police. À l'intérieur aussi, des policiers sont présents. Trois voitures sont stationnées à l'intérieur. Des policiers occupent aussi la salle de délibération. J'ai refusé de travailler dans cet environnement policier. Nous ne sommes pas à Sanaa ni à Kiev. Nous sommes à Dakar. Pas d'état d'urgence, pas d'état de siège, encore moins de crise institutionnelle", écrit-il. Selon Moussa Taye, les autorités doivent prendre leurs responsabilités avant que les choses ne dérapent. "J'interpelle les conseillers municipaux sur le danger qui pèse sur la tenue du conseil municipal de jeudi prochain. Je dépose une demande d'audience pour rencontrer le ministre de l'Intérieur, espérant qu'il nous dira qui est à l'origine de cette mesure. Parce que personne ne l'assume pour l'instant. Que chacun prenne ses responsabilités", a-t-il ajouté dans son texte.