Premier League : Nottingham Forest annonce le départ de Cheikhou Kouyaté

Nottingham Forest a annoncé, ce mardi le départ de l'international sénégalais, Cheikhou Kouyaté ainsi deux de ses coéquipiers cet été. Le trio, qui a rejoint le club lors de sa première saison en Premier League la saison dernière, a joué un rôle déterminant sur et en dehors du terrain au cours des deux dernières saisons. Felipe, qui a rejoint Forest en provenance de l'Atlético Madrid en janvier 2023, a joué un rôle essentiel en aidant les Reds à obtenir leur statut de Premier League lors de leur première saison de retour dans l'élite. Le joueur de 35 ans a produit une série de performances défensives engagées et impressionnantes lors de ses 16 apparitions vers les dernières étapes de la saison dernière, et repartira après avoir joué 25 fois pour le club. Felipe a également annoncé en mars qu'il envisageait désormais de se retirer du football professionnel, mettant ainsi fin à une impressionnante carrière de joueur qui l'a vu faire plus de 420 apparitions en club et en sélection nationale. Kouyaté s'en va également après avoir été une figure influente dans les deux campagnes du club en Premier League, faisant 36 apparitions pour Forest depuis son arrivée à l'été 2022. Hennessey quitte également le club après avoir été une figure importante au sein du département des gardiens de but au cours des deux dernières saisons. Le club peut également confirmer que Gio Reyna, Divock Origi, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel et Rodrigo Ribeiro ont atteint la fin de leur prêt à Trentside. Nottingham Forest tient à remercier chaque joueur pour sa contribution pendant son séjour au City Ground et lui souhaite bonne chance pour l'avenir.