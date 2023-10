Premier League : City s’offre le derby de Manchester et revient à deux points du leader Tottenham

À Old Trafford, Manchester City ne s’est pas fait prier pour s’imposer sur la pelouse de son ennemi juré, United (3-0), pour revenir à deux points des Spurs, assurés de terminer à la première place à l’issue de ce week-end. Le Théâtre des Rêves accueillait une rencontre de rêve pour les passionnés du football anglais. Manchester United recevait ce dimanche après-midi son voisin et ennemi juré, City, pour l’affiche de la 10e journée de la Premier League. Relégués à la cinquième place après les bons résultats du haut de tableau, les Skyblues devaient obligatoirement s’imposer en terres rouges pour revenir à deux points du leader, Tottenham. De leur côté, les Red Devils, qui restaient sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues, avaient six points de retard sur leur adversaire du soir et avaient pour mission de soigner leur bilan dans ce derby (1 seule victoire sur les 5 dernières confrontations directes).