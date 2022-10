Poutine riposte : près de 80 missiles tirés sur l’Ukraine, Kiev attaqué…

Ce sont les bombardements les plus violents depuis des mois en Ukraine. Ce lundi matin, plusieurs villes du pays ont été touchées par des tirs de missiles russes. Une campagne « massive » menée en réplique à l’attaque « terroriste » ukrainienne qui a détruit une partie du pont reliant la Crimée et le territoire russe, a affirmé, lundi, le président russe Vladimir Poutine. « Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l’état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre les infrastructures énergétiques, militaires et de communication de l’Ukraine« , a détaillé le chef du Kremlin lors d’une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision. Des dizaines de missiles Ce déluge de feu a été condamnée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky qui a dénoncé la volonté de la Russie de « nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la terre ». Le chef de l’État a, par ailleurs, appelé la population à rester aux abris et a réclamé à la France et l’Allemagne une réponse « dure » à Moscou ainsi qu’une réunion d’urgence du G7. Volodymyr Zelensky a fait état de « dizaines de missiles » et de drones iraniens Shahed qui ont visé le pays du nord au sud, touchant Kiev ainsi que les régions de Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr. « Des coupures de courant temporaires sont possibles, mais il n’y aura pas d’interruption de notre confiance en la victoire », a-t-il martelé, dans une vidéo filmée à l’extérieur, dans le centre-ville de Kiev. Selon l’armée ukrainienne, la Russie a lancé 75 missiles sur le pays dont 41 ont été abattus par la défense aérienne. Volodymyr Zelensky a, lui, fait état de 38 missiles abattus. À Kiev, visée pour la première fois depuis le 26 juin par les bombardements, au moins cinq personnes ont été tuées selon la police. Une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues dans la capitale, avec des frappes sur plusieurs quartiers, dont le centre-ville. « Il y a plusieurs frappes sur l’infrastructure critique de la ville », a déclaré le maire Vitali Klitchko. Un musée, une université et un parc ont également été touchés, selon les autorités. La circulation du métro a été partiellement interrompue et les stations ont été utilisés par les habitants en abris anti-aériens. La circulation automobile a aussi été bloquée en centre-ville, selon le maire. À Lviv (Ouest), très loin de la ligne de front, le maire a fait état de coupures d’électricité et d’eau chaude. TFI avec AFP