Pour le triomphe de Benno avec Amadou Ba, Je m'engage ! (Par Abdou Latif Coulibaly)

Heureux. Vraiment ! Heureux, que le candidat de Benno qui a été choisi par le Chef de l'Etat soit Amadou Ba, premier ministre, depuis septembre 2022, du gouvernement sénégalais. Nous saluons ce choix. Nous considérons qu'il est réaliste, pour ne pas dire raisonnable. Il y a comme une sorte de coïncidence heureuse et évidente, entre un souhait ouvertement exprimé, ou evoqué en sourdine, par une partie très importante de la population du pays. J'ajoute, que le choix opéré était souhaité également par de nombreux électeurs sénégalais. L'homme incarne parfaitement le profil de l'emploi en vue, par ses qualités humaines, techniques et ptofessionelles. Son expérience lui en donne aussi tous les atouts. Plaise à Allah, d'accorder à notre frère, Amadou Ba, la grâce, en lui assurant un succès franc et massif, dès le premier tour de la présidentielle de 2024. Pour ma part, je m'engagerai dans le combat, dans la limite de mes moyens humains, intellectuels et politique. Au niveau national, comme à la base. Ce combat sera mis en branle, dès demain matin, pour gagner en 2024. Je pense à vous tous, chers amis, camarades, alliés et sympathisants de Benno. Et au-dela, je pense, en particulier, ici, à toutes les populations du département de Foundiougne. Cela va sans dire, vous tous, je vous exhorte à accompagner et surtout à soutenir avec force cette lutte. Il faut tout donner à ce combat noble, parce que démocratique. Par conséquent, notre triomphe sera celui de la démocratie. Il sera surtout un puissant levier d'une solide consolidation du progrès économique porté par une nouvelle dynamique depuis ces dix dernières années au Sénégal. A coup sûr, notre triomphe assurera la sauvegarde de la paix, celle de la sécurité et de la concorde nationale. Après un renoncement marquant à briguer un troisième mandat, mais, eu egard aussi au choix de candidat qu'il a proposé à Benno, en considération de son approbation unamine par l'instance politique, nous nous devons tous de rendre hommage au Président de la République. Nous pourrions à cet egard relevé le rôle politique historique qu'il n'a pas encore fini de jouer dans le pays. Sans oublier son positionnement irreversible dans le cercle encore restreint des grands leaders politiques du continent. Il y est parvenu en s'oubliant, en pensant plus au pays et moins à lui même. Cette marque distinctive des grands et authentiques hommes d'Etat. Bravo, Excellence ! Nous vous souhaitons une continuation, tout aussi brillante, si ce sont vos ambitions et désirs, en d'autres circonstances et en d'autres instances.