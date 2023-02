Porokhane : Déthié Fall reçu par Serigne Mountakha (photos)

En cette veille de célébration du Magal dédié à la mère de Khadim Rassoul, Sokhna Mame Diarra Bousso, Déthié Fall et ses camarades ont effectué leur Ziar ce mardi 31 janvier 2023. La délégation était composée de Dr Camara, le secrétaire exécutif, M Mamadou Sene, SN chargé de la Com digitale, l’honorable député Bassirou Goudiaby, Dr Ibrahima Ndiaye, Sn chargé des finances, Dr Aziz Mbodji, maire de Ndiedieng, Mme Amy Collé Mbacké, Sn chargée des femmes, Mme Ba, responsable Fass Gueule Tappè Colobane, M. Abdou khadre Sow, Sn chargé de la massification et de Djibril Beye, chargé du protocole. « Nous avons bénéficié des prières du Saint homme, le Khalife général des mourides pour un SENEGAL de paix et de prospérité », renseigne la note.