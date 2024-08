Polémique sur le voile : « Les autorités de l’Etat doivent réexaminer leur communication, car il y a trop de couacs… », alerte Alioune Tine

Le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center Alioune Tine s’est fendu d’un tweet (X), lundi, pour inviter les autorités de l’Etat à réexaminer leur communication car il y a trop de couacs, trop d’incompréhensions, trop de fronts, et des colères émergentes. Cela fait suite à la sortie au vitriol du premier ministre Ousmane Sonko sur l’interdiction du voile dans les établissements scolaires. Texte in extenso Dire et ne pas dire, l’implicite et le présupposé Nous avons un contexte politique propice aux tensions, aux polémiques, aux malentendus, aux disputes, bref on assiste à un malaise ambiant, palpable. L’Etat doit absolument veiller à restaurer la sérénité, à l’intercompréhension et de privilégier le dialogue aux polémiques inutiles. Les autorités de l’Etat devraient elles-mêmes prendre les initiatives idoines pour créer toutes les conditions requises pour qu’il soit mis un terme à une polémique inutile. Les questions de foi et de croyances mobilisent plus les émotions que la raison. Ce sont des débats passionnels qui peuvent vite déraper. Le Sénégal est un pays où le dialogue et les rapports sociaux entre les musulmans et les catholiques sont exemplaires. Les autorités politiques doivent les renforcer. D’ailleurs, il faut reconnaître que les autorités actuelles l’on fait. La polémique actuelle est née des presupposés et malentendus liés aux contentieux sur la question du voile vidé en 2019, par le dialogue. Le malentendu actuel a pour source les déclarations « polémiques » du PM, perçues comme une « provocation » par nos frères chrétiens. Cette sortie peut être réglée par le dialogue et la concertation avec les protagonistes. Il faut le faire maintenant, l’initiative doit émaner de l’état. L’église est toujours disponible pour le dialogue et la paix civile. Les autorités de l’Etat doivent réexaminer leur communication, car il ya trop de couacs, trop d’incompréhensions, trop de fronts, et des colères emergentes. La désillusion frappe à la porte. La Révolution démocratique et sociale que nous avons vécue a mobilisé tous les segments de la société qui ont manifesté un immense désir de changement , exceptionnel sur toute la ligne et une confiance sans limites aux jeunes leaders politiques actuels et en tête Ousmane Sonko. Sans Sonko, Diomaye ne serait jamais Président de la République, c’est tout le sens de Diomaye moy Sonko. C’est aussi l’émergence d’un hyper-Premier ministre, avec un hyper-pouvoir auquel Sonko, mais aussi les Sénégalais ne sont pas préparés. L’impression d’impréparation, d’inexperience, aux fonctions éminentes d’exercice du pouvoir d’état est de plus en plus manifeste. Notamment dans un contexte révolutionnaire complexe, avec un héritage politique , démocratique et dans le domaine de la gouvernance catastrophique. Que le gouvernement n’arrête pas de ressasser mais le peuple qui a chassé le régime de Macky Sall , en a déjà pris acte. Le contexte actuel exclut le management en surplomb, management du confinement gouvernemental, qui tient tous les citoyens à distance, qui communiquent peu ou pas du tout avec les citoyens et acteurs sociaux. Dans cette situation, le PM Ousmane Sonko a un rôle bien ingrat, il travaille énormément et reçoit tout les coups, il faut le reconnaître, et cela peut avoir un impact sur les affects. Il doit ouvrir des fenêtres d’opportunités de conversation avec les auteurs et citoyens en détresse. Tout cela dans le contexte exceptionnel dans lequel, ils ont pris le pouvoir se comprend: de la prison au Palais. Pour dire que tout ne fait que commencer, tout peut être amélioré avec les interactions sociales tous azimuts avec les citoyens et les acteurs sociaux en en détresse, tout peut être redressé. Comme je l’ai dit et répété, il faut mettre la société en mouvement. Les attentes sont très fortes. L’espoir suscité par ceux qui ont terrassé le régime de Macky Sall est encore là mais on assiste à la naissance de doutes et d’une impression de désenchantement. Il faut rapidement en prendre acte et rassurer les gens. Réviser la communication du gouvernement, restaurer la confiance et l’espoir. Le titre emprunté à Oswald Ducrot, philosophe et linguiste.