Polémique sur le port du voile : le DG de l’AIBD, Cheikh Bamba Dièye, prend position

Cheikh Bamba Dièye, le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), a pris position sur le débat actuel soulevé par le Premier ministre Ousmane Sonko concernant le port du voile à l’école. Le Premier ministre a fermement condamné les écoles privées qui envisagent d’interdire le port du voile en leur sein. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Cheikh Bamba Dièye a défendu les propos du Premier ministre. Il a souligné que « l’éducation est un service public qui incombe au premier plan au Président de la République, à son Premier Ministre et au gouvernement. » Cheikh Bamba Dièye a expliqué que « cette mission régalienne peut être déléguée à des individus ou à des groupes privés constitués. » Il a affirmé que « le Premier Ministre est bien dans son droit lorsqu’il revient sur un sujet de préoccupation dans le monde de l’éducation. L’importance du privé catholique dans notre système éducatif est indéniable. » Cheikh Bamba Dièye a ajouté que « les écoles confessionnelles, malgré leur importance, sont rétribuées après service rendu par les parents d’élèves. » Il a jugé « difficilement admissible qu’un tel service puisse porter atteinte aux libertés religieuses. » Cheikh Bamba Dièye a insisté sur le fait que « nous sommes un pays de paix et de tolérance. Restons-le car c’est là, tout le charme du Sénégal. » Cheikh Bamba Dièye a également réagi aux propos de l’Abbé André Latyr Ndiaye, qui s’était fermement opposé au Premier ministre Ousmane Sonko en le qualifiant de « jeune politicien nouvellement promu. » Cheikh Bamba Dièye a rappelé le rôle des hommes de Dieu en indiquant que « les hommes de Dieu de notre pays de toutes les confessions ont toujours habitué le peuple sénégalais à beaucoup de dépassement, de retenue et de hauteur. »