Polémique sur la confection des bulletins pour les législatives anticipées : Birame Sène clarifie et rassure la classe politique

Le Directeur général des élections, Birame Sène, invité de la nouvelle matinale « Salam Sénégal », a abordé plusieurs sujets cruciaux à moins d’un mois des élections législatives anticipées. Face à Ramatoulaye Sarr, il a notamment répondu à la polémique concernant la confection des bulletins de vote, une question qui suscite des débats parmi les acteurs politiques et la société civile. Selon Birame Sène, 50 coalitions et entités regroupant des indépendants ont été notifiées pour participer aux élections. Après un tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage, 46 formations politiques se sont finalement présentées. Toutefois, un candidat a été disqualifié pour dépôt tardif. La polémique principale tourne autour du format des bulletins, certains accusant les autorités de vouloir dissimuler des candidats. Sène a catégoriquement rejeté cette accusation, affirmant que l’arrêté du ministre de l’Intérieur, attendu dans la journée, comportera les noms de tous les candidats investis, aussi bien dans les 46 départements du pays que dans les 8 départements de la diaspora. « Toutes les coalitions seront connues et les informations seront disponibles sur notre site pour vérification », a-t-il précisé. Sur la question du format des bulletins, Birame Sène a mis en avant les avantages économiques et logistiques. Il a cité des experts de la société civile qui estiment qu’un format simplifié pourrait permettre une économie de 8 milliards de francs CFA pour l’État, tout en facilitant le vote et l’impression des bulletins. Cependant, il a laissé entendre que la décision finale reposera sur les discussions avec les mandataires des différentes formations politiques. « Si la majorité accepte ce format, il n’y aura aucun problème. Si ce n’est pas le cas, l’État prendra ses responsabilités pour garantir la tenue des élections dans des conditions transparentes et apaisées », a-t-il souligné. En ce qui concerne la distribution du matériel électoral, Birame Sène a assuré que toutes les régions, à l’exception de Dakar, ont déjà reçu leurs équipements, et que la capitale sera desservie dans les prochains jours, garantissant ainsi la bonne organisation du scrutin.