Podor : elle étrangle à mort son épouse à cause d’une bourse de sécurité familiale

Abdoulaye Mamadou Ly devra répondre de la mort de son épouse, Athia Ba, ce weekend à Galoya Toucouleur, dans le département de Podor. Il l’a étranglée à mort avant de chercher à faire croire à une mort naturelle.



D’après Libération, qui donne l’information, Abdoulaye Mamadou Ly a été perdu par certains constats effectués sur le corps de la victime par les enquêteurs de la gendarmerie et les contradictions relevées dans ses déclarations lors de sa garde à vue.



Il finira par passer aux aveux en précisant avoir tué son épouse à cause des bourses de sécurité sociale. D’après sa version, Athia Ba aurait récupéré l’argent et ne lui aurait pas fourni des explications convaincantes lorsqu’il lui a demandé des comptes.