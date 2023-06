Plus de 20 morts, nervis : Seydi Gassama appelle l’Etat créer une commission d’enquête indépendante et impartiale

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal a appelé l’Etat du Sénégal à créer une commission d’enquête indépendante et impartiale. Ce, pour faire la lumière sur la mort de plus de 20 sénégalais survenue ces derniers jours et sur la présence des nervis armés pendant les manifestations. « L’État doit créer une commission d’enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur la mort de +20 sénégalais survenue ces derniers jours, sur la présence des nervis armés pendant les manifestations et faire des recommandations pour des poursuites judiciaires« , a notamment écrit Seydi Gassama. Le droit-de-l’hommiste, estiment que les enquêtes judiciaires ont presque toujours abouti au classement sans suite des affaires de meurtre, torture et mauvais traitements commises par les forces de défense et de sécurité. Il ajoute que l’impunité est un cancer qui détruit la confiance des sénégalais en l’institution judiciaire.