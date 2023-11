Plainte de Viviane : Ce que Aby Ndour et sa fille ont dit devant les enquêteurs

Aby Ndour et sa fille ont été interrogées par la brigade de recherches de Dakar-Faidherbe à la suite d’une plainte pour diffamation déposée par la célèbre artiste Viviane Chidid, la Reine du Djolof Band. Après un interrogatoire approfondi, la chanteuse Aby Ndour et sa fille ont quitté les locaux de la BR, au cours duquel la situation a pris une tournure inattendue. Les déclarations faites sur procès-verbal suggèrent un déni catégorique de la part des deux femmes concernant l’usage du nom de Viviane Chidid et des actes de diffamation qui leur sont reprochés. L’instance a été marquée par la présence de leur conseil juridique, qui les a accompagnées tout au long de cette procédure. La défense semble s’être cristallisée autour de l’affirmation que ni Aby Ndour ni sa fille n’ont participé à des actions susceptibles de ternir la réputation de la chanteuse.