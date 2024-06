Place de l'Indépendance : Un sit-in en soutien à Bah Diakhaté et au général Kandé interdit

La manifestation annoncée par le mouvement Sauvons la République/Dogu samm sunum reew pour demain vendredi 7 juin, en soutien à l’activiste Bah Diakhaté et au général Souleymane Kandé, n'aura finalement pas lieu. Et pour cause. Le préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a déclaré irrecevable la lettre d'information déposée par le mouvement de Maître Diaraf Sow, le MCSS /Fulla ak Fayda d'Abdoulaye Mamadou Guissé et l'ancien commissaire de police Cheikhouna Cheikh Saadbou Keita. Dans sans réponse, l'autorité préfectorale estime que "conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, déclaration doit être faite à l'autorité responsable de l'ordre public, au moins trois jours francs avant la date de la manifestation". Par conséquent, il les informe que cette déclaration est irrecevable pour non-respect des délais légaux.