Pikine: Un sportif s'écroule en pleine course et meurt

La mort subite d'un sportif plonge Pikine Cité 1 dans la consternation et la tristesse. Le drame s'est déroulé hier, samedi, dans la matinée, au niveau du jardin public de cette localité. Après avoir effectué son jogging matinal, l'individu, non encore identifié, s'est écroulé en pleine course, sur le chemin du retour.