Pikine-Guédiawaye : on connaît le premier condamné au port du bracelet électronique

D. C. Imbaly est entré dans l’histoire judiciaire du Sénégal. Et de bien triste manière. Il est le premier à porter le bracelet électronique, récemment introduit dans le Code pénal. D’après Libération, qui donne l’information, ce dernier est impliqué dans une affaire de vol de conteneurs. Inculpé pour tentative d’escroquerie et usage de faux dans un document administratif, le mis en cause devait être envoyé en prison, mais le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye lui a décerné le bracelet électronique.