Pèlerinage 2025 : La Délégation générale aux Lieux saints de l’Islam alerte sur des fraudes aux visas

La DGP rappelle que la falsification de documents administratifs, notamment les fraudes sur les visas, constitue une infraction pénale sévèrement punie par le droit sénégalais. Les auteurs de tels actes sont désormais visés par l’article 137 du Code pénal, tandis que les bénéficiaires des faux visas s'exposent aux sanctions prévues par l’article 138.



La Délégation précise également que d'autres chefs d'accusation pourraient être ajoutés selon l'appréciation des autorités compétentes.



Par ailleurs, la DGP insiste sur l'interdiction d'entrée et de séjour en Arabie saoudite entre le 29 avril et le 11 mai 2025, sauf pour les détenteurs d’un visa Hajj en bonne et due forme. Tout contrevenant s’expose à de lourdes sanctions pénales de la part du Royaume d’Arabie saoudite.



La Délégation exhorte ainsi tous les acteurs du pèlerinage à se conformer strictement aux procédures de délivrance de visas pour préserver la crédibilité de l’organisation, assurer la sécurité des pèlerins et maintenir l’excellence des relations diplomatiques entre le Sénégal et l’Arabie saoudite.