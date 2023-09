Paul Kagame annonce sa candidature pour un quatrième mandat

Le président du Rwanda Paul Kagame a annoncé pour la première fois qu'il prévoyait d'être candidat pour un quatrième mandat à l'occasion des élections prévues l'an prochain. "Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours, tant quand je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat", a déclaré M. Kagame, 65 ans, au magazine francophone Jeune Afrique. Le gouvernement rwandais a décidé en mars de synchroniser les dates de ses élections législatives et présidentielles, qui doivent avoir lieu en août de l'année prochaine. Kagame n’avait jusque-là pas ouvertement exprimé ses intentions, mais il a procédé à des amendements constitutionnels controversés qui lui ont permis de remplir un troisième mandat et pourraient lui permettre de gouverner jusqu’en 2034. Ancien chef rebelle, Kagame est considéré comme le leader de facto du pays depuis la fin du génocide de 1994.