Participation aux législatives 2024 : le WANEP évoque une mobilisation modérée

Dans le cadre des élections législatives anticipées, le West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) informe avoir déployé une équipe de 100 observateurs à travers 42 des 46 départements du Sénégal considérés comme zones potentiellement à risque de violences électorales. La cellule de veille du WANEP indique qu’elle est chargée de coordonner cette mission d’observation et reçoit en temps réel des informations permettant de dresser un état des lieux sur le déroulement du scrutin.

Dans un communiqué publié en fin de journée, le WANEP stipule que « dans 99,7 % des bureaux de vote observés, le scrutin se déroule normalement dans la discipline et sans incidents majeurs ».

Faible mobilisation électorale

Selon les données recueillies par l’organisation, la participation reste relativement faible à la mi-journée. « Dans 95,7 % des bureaux observés, il est constaté des files d’électeurs courtes avec moins de 20 personnes », indique le communiqué. Cependant, « dans 4,3 % des bureaux, l’affluence reste forte avec de longues files d’attente, soit plus de 20 électeurs ».

La participation des jeunes et des femmes demeure également en deçà des attentes. « Dans 83,5 % des bureaux observés, la participation des jeunes est faible », précise le rapport qui ajoute que cette tendance concerne également les femmes. Malgré cette faible mobilisation, les électeurs vulnérables, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que les personnes en situation de handicap, ont reçu l’assistance nécessaire conformément aux articles L.68 et L.80 du Code électoral.

Présence des forces de sécurité

La sécurité dans les centres de vote semble maîtrisée selon la note. « Dans la plupart des centres de vote observés (98,8 %), il est constaté la présence des forces de défense et de sécurité avec 2 à 9 agents », rapporte le WANEP. Cependant, la représentation des femmes au sein de ces agents reste faible. Aucun incident majeur n’a nécessité leur intervention.

Incidents mineurs signalés

Le WANEP note que le processus électoral se déroule dans l’ensemble sans heurts majeurs. Toutefois, un incident mineur a été relevé à Thiowor, dans la région de Louga. « Une personne malvoyante a été aidée par un représentant de parti, ce qui a été contesté par les autres représentants des partis présents, entraînant des violences verbales », rapporte l’organisation.

Le WANEP conclut en précisant qu’il observe que les élections se déroulent dans un climat calme et organisé, malgré une participation modérée à la mi-journée.