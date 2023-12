Participation à la CAN 2023 : la durée d'indisponibilité de Nampalys connue

Nampalys Mendy, sorti blessé contre Séville, souffre d’une lésion au niveau de la cuisse et sera absent. L'international sénégalais qui évolue, à Lens, sera absent pour une durée d'un mois au moins. Nampalys Mendy, sorti blessé contre Séville, souffre d’une lésion au niveau de la cuisse et sera absent jusqu’à la trêve. Il manquera ainsi le déplacement à Nice également. Sa période d’absence devrait être de l’ordre de 3 à 4 semaines, a annoncé l'entraîneur lensois, Franck Haise, lors d'une conférence de presse tenue, ce vendredi. L'international sénégalais devrait donc faire son retour au début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. S'il est convoqué par le sélectionneur national, Aliou Cissé, Nampalys Mendy devrait manquer le premier match des Lions du Sénégal contre la Gambie prévu le 15 janvier à Yamoussoukro.