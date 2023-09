Parrainages : Le plan de Ousmane Sonko

À 5 mois de l’élection présidentielle, c’est encore le grand flou sur les candidats de certains grands partis politiques. Mais avec le lancement de la collecte des parrainages qui arrive à grands pas, les états-majors seront obligés de presser le pas. S’ils doivent avoir des plans B ou Z, ils seront obligés de les dévoiler, lors du retrait des formulaires. En ce qui concerne le Pastef, Ousmane Sonko a déjà ficelé sa stratégie dans laquelle Bassirou Diomaye Faye occupe une place de choix, rapporte SourceA. En effet, selon ce journal, le leader de Pastef a retenu deux options: collecter des parrainages citoyens pour lui et faire parrainer son numéro deux par des élus. Au cas où. D’après SourceA, c’est pour montrer un symbole visant peut-être à montrer que son parti est toujours représentatif, malgré sa dissolution et que lui aussi à la cote auprès de l’électorat. Ousmane Sonko compte se lancer dans les opérations de collecte de parrainage citoyen. Et, c’est le nom du leader de Pastef Ousmane Sonko qui va figurer sur les fiches qui seront distribuées à la base. Mais ce n’est pas tout, puisque ce n’est pas la seule option qui a été retenue. Il y a effet un plan A.