Paris: l’ancien président Abdou Diouf a voté

Le deuxième président de la république du Sénégal a accompli son devoir citoyen. Installé en France, Abdou Diouf a voté aujourd’hui à Paris, comme il a l’habitude de faire.

Il était accompagné d’une délégation dont le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique et non moins ancien député de la diaspora, Alioune Sall.