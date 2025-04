Pâques à Kolda : Mgr Jean Pierre Bassene appelle à suivre la lumière du Christ ressuscité

La cathédrale de Kolda (en Haute-Casamance, dans le sud du pays) a accueilli ce dimanche, une foule de fidèles venus célébrer la résurrection du Christ à l’occasion de la messe pascale. Une cérémonie marquée par une homélie vibrante de Mgr Jean Pierre Bassene, Évêque du diocèse, qui a délivré un message fort d'espérance et de foi.



« Ne laissons pas les ténèbres parler à notre cœur », a exhorté l’Evêque dans son sermon, insistant sur l'importance de ne pas céder à la peur ni au découragement. Devant une assemblée recueillie, il a invité les chrétiens à accueillir pleinement la lumière du Christ ressuscité, « afin que cette lumière puisse transformer nos vies ».



Mgr Bassene a également encouragé les fidèles à faire preuve d’une foi ferme face aux épreuves : « Disons non à la peur, ayons une foi invincible à toute épreuve », a-t-il martelé avec conviction. Pour le prélat, Pâques est bien plus qu’une commémoration : c’est un appel à la renaissance spirituelle, à l’engagement et à la confiance en Dieu.



Dans une atmosphère empreinte de ferveur et d’unité, les chants liturgiques et les prières ont résonné dans l’enceinte de la cathédrale, symbolisant la joie de la résurrection .



Cette célébration pascale a ainsi été, pour la communauté chrétienne de Kolda, un moment fort de spiritualité et de renouveau.