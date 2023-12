Pape Djibril Fall : « La politique a trop souffert de la violence, nous disons basta »

A Thiadiaye, Pape Djibril Fall a présidé une finale zonale de Navétanes. L’homme politique, candidat à la candidature pour la Présidentielle de 2024, en profité pour appeler à l’arrêt de la violence politique. Pour le leader des Serviteurs, le football est le bon exemple. « Le football est un moment de partage de valeurs cardinales. Nous, en politique, on convoque ces valeurs, on cheville ces valeurs à notre pratique quotidienne du point de vue de notre approche politique. La politique a trop souffert de la violence, nous disons halte, nous disons basta. Stop à la violence politique. C’est totalement suranné et ringard de faire de la politique et en même temps de faire de la violence. Le football est une belle illustration pour endiguer la violence. La politique aussi a été inventée pour lutter contre toutes les formes de violences », a affirmé Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall a également évoqué le manque d’infrastructures à Thiadiaye. Chose qu’il souhaite régler s’il est élu président. « Aujourd’hui, il est évident que le défi infrastructurel reste l’un des grands chantiers qui est presque entier à Mbour du point de vue des normes au niveau international », a-t-il ajouté.