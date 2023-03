PRÉSIDENTIELLE 2024 : AÏSSATA TALL SALL S’EST ENTRETENUE AVEC LE HAUT REPRÉSENTANT DE L’UNION EUROPÉENNE

Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais et de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall s’est entretenu avec Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union Européenne. Les deux personnalités ont échangé sur la situation politique de notre pays, notamment la tenue de l’élection présidentielle de 2024. « Avec Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union Européenne, j’ai eu une audience constructive au cours de laquelle nous avons échangé franchement sur la coopération entre l’UE et le SÉNÉGAL. Bien évidemment nos échanges ont aussi porté sur la situation politique de notre pays, notamment la tenue de l’élection présidentielle de 2024« , a tweeté le chef de la diplomatie sénégalaise. Aïssata Tall Sall a tenue à remercier Josep Borrell pour « la franchise et la bonne compréhension qui a caractérisé » leurs échanges. Au Sénégal, la date de l’élection présidentielle est fixée au 25 février 2024. Pour l’heure, les déclarations de candidature foisonnent dans l’espace politique. Même si le débat sur la candidature du président Macky Sall cristallise les débats.