PDS-APR : la colère de Pape Samba Mboup

L'alliance scellée entre le Parti démocratique sénégalais (Pds) et l'Alliance pour la République (Apr) continue de diviser. L'ancien chef de cabinet de l'ex-Président Abdoulaye Wade est foncièrement contre. "Le Pds veut s'allier avec l'Apr. C'est une incongruité", ironise Pape Samba Mboup, repris par Walf Quotidien. L'ex-responsable libéral d'ajouter : "A la Présidentielle de 2024, ils ont voté contre l'Apr et actuellement, ils veulent aller avec ce même parti qu'ils ont combattu. Tout le problème du Pds vient de l'Apr. Macky Sall et ses affidés ont détruit le Pds. L'absence Karim Wade Wade du pays est causée par l'Apr. Ce parti a trahi Abdoulaye Wade." Il martèle : "C'est la débandade. Il n'y a rien à l'Apr. Si le Pds pense qu'il peut revenir avec l'Apr, il se trompe lourdement. Il ne gagnera rien." Pape Samba Mboup invite plutôt ses ex-camarades à "soutenir" Amadou Bâ parce que justifie-t-il, "ce dernier a été un ami de Karim Wade avec la Génération du Concret." Il poursuit : "Amadou Bâ, on le considère comme un libéral. S'ils ne peuvent pas soutenir Pastef comme ils l'avaient fait à la Présidentielle, ils n'ont qu'à soutenir Amadou Bâ. Je serai d'accord s'ils soutiennent Amadou Bâ et non l'Apr." Pape Samba Mboup ne rate pas Karim Wade car assène-t-il : "Ce dernier tire les ficelles" à l'insu de son père.