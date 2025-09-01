Oussouye : Le corps d'un homme en état de décomposition retrouvé à Singalène

Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché dans les bolongs de Singalène, village de la commune rurale d'Oukout du département d'Oussouye.



Des sources sécuritaires informent qu'il s'agit de Jean-Baptiste Diatta, un agent du Conseil départemental d'Oussouye détaché à l'IEF du département. Il a été aperçu pour la dernière fois, le samedi 30 août, alors qu'il se rendait en mer pour une partie de pêche, comme il le faisait chaque week-end. Ne le voyant pas rentrer à la maison, ses proches sont allés à sa recherche.



Seneweb présente ses condoléances à l'équipe du conseil départemental d'Oussouye.

