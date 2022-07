Ousmane Sonko recadre les fanatiques qui le suivent : « Ne m’appelez plus Ousmane Sonko sama… »

Devant les étudiants blessés lors des dernières manifestations, il a expliqué sa position. « J’invite tout le monde à arrêter de me donner des noms qui ne me conviennent pas. Je ne suis ni un serigne, ni un imam, ni un saint. Je ne suis qu’une personne ordinaire qui commet des erreurs », éclaircit-il.



« Je suis entré en politique uniquement pour la réforme mais pas pour une notoriété. J’appelle aussi ceux qui portent des photos de moi ou les mettent autour de leurs cous à arrêter ça parce que ce n’est pas la bonne manière », demande Ousmane Sonko.



Récemment un homme a publiquement annoncé que Sonko était son marabout et qu’il s’il lui interdisait la prière, il l’arrêterait sur le champ.