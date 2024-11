Ousmane Sonko président de l’Assemblée nationale? Ce qu’en pense Ayib Daffé

Interrogé sur la proposition de désigner Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale pour éviter une dualité au sommet de l’État, lors de son passage à la Radio Sénégal International, Ayib Daffé a appelé à la retenue. Selon le secrétaire général du Pastef, ceux qui anticipent sur ce débat ne devraient pas se mêler des discussions actuelles « Cette question relève exclusivement d’un règlement interne au sein de notre parti », a-t-il affirmé. Le parlementaire a, par la même occasion, souligné les priorités immédiates de leur parti. « Parmi nos principaux défis figurent l’adoption du budget et la création d’une Haute Cour de justice, une exigence légale incontournable », a-t-il rappelé. M. Daffé a également salué l’héritage politique d’Ousmane Sonko en tant que député de 2017 à 2022, soulignant son exemplarité dans la défense des intérêts du peuple et le contrôle rigoureux des politiques publiques. « Sonko a marqué une rupture nette avec les pratiques traditionnelles, en affirmant des positions claires et en contrôlant efficacement l’action gouvernementale », a-t-il déclaré, ce mercredi matin Pour poursuivre cette dynamique de changement, M. Daffé a proposé une réforme dans la gestion des débats parlementaires. Il a suggéré d’inviter des journalistes aux séances plénières afin de renforcer les échanges entre députés et membres du gouvernement. « Nous aspirons à une véritable rupture avec les pratiques du passé. L’Assemblée nationale ne doit pas être une simple extension du parti au pouvoir, mais le véritable garant du projet national », a fait savoir ce membre du Pastef.