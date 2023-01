Ousmane Sarr et Cie condamnés à 2 mois de prison ferme

Le procureur avait requis une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 3 mois ferme pour les activistes Ousmane Sarr, Bayna Gueye et Ahmad Sourang Diallo pour participation à une manifestation non déclaré. En effet, ces derniers ont arrêtés pour avoir crié « libérez Pape Alé Niang », le mardi 03 Janvier passé lors de la rencontre entre le Premier Ministre, Amadou Bâ, et la société civile.