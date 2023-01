Organisation du FESNAC moins d’un mois après drame de Sikilo : «C’est le peuple qui juge, pas les articles de presse», Aliou Sow

Dans sa parution d’hier, le journal le Témoin s’insurgeait contre la tenue du Festival National des Arts et Culture (FESNAC) à Kaffrine. Pour le quotidien, il est inopportun d’organiser un tel événement à la suite du drame ayant causé la mort de 40 personnes, il y a moins d’un mois Sikilo. Ce mardi 24 janvier, le ministre de la culture Aliou Sow a tenu à réagir au cours d’un colloque organisé dans le cadre du FESNAC sur le thème « Patrimoine, créativité et entrepreneuriat ». « La vie est une succession de bonheur et de malheurs, un peuple debout ne doit pas être un peuple pleurnichard. Il doit prier, faire l’introspection, apprendre de ses erreurs, les corriger et assurer une continuité de la vie de façon dynamique. Il ne faut pas afficher des larmes de crocodile alors que la vie doit reprendre », lance le ministre. Il confie qu’à la veille de l’événement, lui et son collègue Abdoulaye Saydou Sow ont assisté à un récital de coran en hommage aux victimes. « C’est le peuple qui juge pas les articles de presse, ajoute Aliou Sow. Le peuple que j’ai vu au stade. Ce peuple que je vois depuis des jours à Kaffrine dans les différents sites, c’est un peuple heureux. C’est un peuple qui accepte de mettre en avant les raisons de son bonheur à celles de son malheur. Car, il y aura toujours les deux à la fois qui cohabitent, qui s’entrechoquent mais à l’esprit positif de gagner, à l’esprit négatif de sombrer dans la mélancolie. Nous avons choisi, la voie du bonheur, la voie de l’optimisme, la voie de la réussite, la voie de la résilience ».