Organisation de la CAN 2027 : le Sénégal sera fixé le 27 septembre

La presse algérienne, reprise par beaucoup d’autres médias africains, avait annoncé la fin du suspense pour le 12 septembre. Ces sources avançaient que ce jour-là, en marge du tirage de la CAN 2023, la CAF dévoilerait les noms des pays hôtes des éditions 2025 et 2027. Elles ajoutaient que le Maroc et le Sénégal seraient désignés, respectivement. Mais l’instance continentale a manifestement revu ses plans. Dans un communiqué repris par Record, son président, Patrice Motsepe, informe que les verdicts tomberont finalement le 27 septembre. Le Maroc est en compétition avec le duo Nigeria-Bénin, la Zambie et l’Algérie. Le Sénégal, pour sa part, est en course avec l’Algérie (qui a déposé deux dossiers), le Botswana, l’Égypte et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie.