Organisation de la CAN 2027 : le Sénégal favori

Trente-cinq ans après «Sénégal 92», le pays organisera la CAN (2027) pour la deuxième fois de son histoire. L’information est rapportée par le journaliste algérien Sofiane Mehenni, qui cite son confrère d’El Watan Yazid Ouahib. La source, reprise par L’Observateur, avance que la CAF a pris cette décision alors qu’elle va désigner en même temps le Maroc, pays hôte de l’édition de 2025. Le verdict de la CAF pour l’octroi de l’organisation des deux prochaines CAN sera rendu le 12 septembre à Abidjan. Ce sera en marge du tirage au sort de la CAN 2023, prévue l’année prochaine en Côte d’Ivoire. Le Sénégal est en compétition avec l’Égypte, l’Algérie, le Botswana et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie.