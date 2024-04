Opération de déguerpissement aux PA et à Grand Yoff: la mairie de Dakar nie toute implication

La municipalité de Dakar tient à démentir catégoriquement les vidéos qui circulent sur internet et prétendent que les opérations de déguerpissement menées aux Parcelles Assainies et à Grand Yoff ont été orchestrées par la mairie de Dakar. "Ces allégations sont totalement fausses et infondées", assène la maire de Dakar dans un communiqué. Le document souligne à ce sujet que "les opérations de déguerpissement sont conduites en stricte conformité avec les procédures établies par la loi. Les municipalités concernées bénéficient de notre plein soutien dans leur mission visant à maintenir l'ordre et à faire respecter la légalité dans leurs zones de compétence." L'autorité municipale rappelle à ce sens les citoyens "l'importance cruciale de respecter les lois et les procédures en vigueur". La mairie de Dakar réaffirme aux populations que son engagement "demeure intact pour assurer la sécurité, la dignité et les droits de tous les citoyens, tout en garantissant le respect des normes légales établies. Pour toute information officielle concernant les activités municipales, nous encourageons chacun à se référer aux canaux de communication officiels des autorités locales."