Sécurisation nationale: 708 individus dont 55 prostituées interpellés par la police

La police a déroulé une nouvelle vaste opération de sécurisation dans la nuit du mardi au mercredi. Ainsi, plus de 600 limiers en uniforme et en civil ont été déployés de 21h à 5h sur l'étendue du territoire national. Au cours de ce large ratissage visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la police a interpellé, selon des sources de Seneweb, 708 individus dont 315 pour vérification d'identité, 188 pour ivresse publique et manifeste, 34 pour nécessité d'enquête, 12 pour détention et usage de chanvre indien, 5 pour tentative de vol, 1 pour menace et injure, 35 pour vagabondage, 5 pour vol, 12 pour flagrant délit de vol, 4 pour conduite en état d'ébriété, 3 pour racolage, 1 pour destruction de biens, 10 pour tapage nocturne, 7 pour détention illégale d'arme, 2 pour contrebande de cigarettes, 17 pour usage de produits cellulosiques, 5 pour association de malfaiteurs et 52 pour non inscription sur le fichier sanitaire.