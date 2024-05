« Diomaye ne peut pas arrêter les constructions sur le littoral » : Alioune Tine répond à Me Doudou Ndoye et Cie

Dans un tweet (X), mercredi, Alioune Tine a réagi à la sortie de Me Doudou Ndoye selon qui, le président ne peut pas arrêter les constructions sur le littoral. « Ceux qui disent que le PR ne peut pas arrêter les constructions sur le littoral comme Me Doudou Ndoye doivent aussi nous dire que les constructions sur le littoral sont illégales« , a-t-il d’emblée écrit. Selon le défenseur des droits humains, il s’agit d’un accaparement et d’un usage frauduleux d’espaces collectifs sur lesquels, on en fait un usage privé ou exclusif. « Un usage qui constitue une menace sérieuse pour l’environnement et la santé publique« , a-t-il ajouté. Et dire qu’il y a des espaces communs qu’on ne peut en principe, ni vendre ni acheter, nulle part dans le monde, « le littoral dans et le domaine maritime en font partie. »