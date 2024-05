Babacar Diop à Bassirou Diomaye Faye: « Votre volonté d’être à l’écoute des habitants de Thiès nous rassure… »

Babacar Diop a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour sa visite à Thiès le mercredi 1er mai 2024, afin de s’enquérir de l’état des lieux à Mbour 4. « Cette visite est le signe de votre engagement envers tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, et de votre volonté de comprendre les défis auxquels notre nation est confrontée. Nous mesurons votre souci constant pour le développement et le progrès de notre pays », déclare Babacar Diop. « En tant que maire de la Ville de Thiès, je vous réitère mon entière disponibilité à travailler en parfaite collaboration avec votre gouvernement pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés afin de bâtir un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès », ajoute-t-il. Le maire de Thiès salue également la directive présidentielle relative à la suspension provisoire de l’instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans les localités où la paix sociale est menacée par des conflits. « Nous avions toujours alerté sur la situation foncière à Mbour 4 qui est une source de préoccupations majeures pour nos concitoyens. Votre volonté d’être à l’écoute des habitants de Thiès nous rassure et conforte votre engagement envers la justice sociale et le développement équitable », poursuit Babacar Diop.