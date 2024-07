«On ne trahit pas son frère» : Mansour Faye tacle Aliou Sall

Dans un entretien paru ce lundi 8 juillet dans L’Observateur, Mansour Faye s’est prononcé sur l’actualité de l’APR, notamment les cas Amadou Bâ et Aliou Sall. S’il a affiché de la retenue par rapport au premier, il s’est montré tranchant au sujet du second. Sa sortie «est inopportune», a décrété le maire de Saint-Louis, en réaction à la décision de l’ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ancien Président Macky Sall de quitter l’APR. «Quelqu’un d’autre peut avoir cette position, mais j’estime que Aliou Sall ne devrait pas avoir cette posture», considère Mansour Faye. Qui poursuit : «Je ne connais pas les raisons qui sont à l’origine de son départ, mais le Président du parti est son frère. […] Il n’y a pas autre chose qui vaille. Ce que je dis, ce n’est peut-être pas la politique, mais il y a des choses qui ne doivent pas provenir du cercle restreint. On ne doit pas trahir son frère.» Amadou Bâ, lui, a juste annoncé dans une lettre adressée aux Sénégalais, sa décision de prendre une «nouvelle responsabilité». D’aucuns ont qualifié cette sortie de démission actée ou en cours de l’APR. Mais, Mansour Faye ne veut pas y croire : «Jusqu’à l’heure où je vous parle, officiellement, Amadou Bâ est membre de l’APR. […] Je ne l’ai pas entendu parler de ça [d’une démission dudit parti]. Un communiqué demeure toujours un communiqué. Le jour où j’entendrai Amadou Bâ parler de son avenir politique, ce jour-là, je lui parlerai.»