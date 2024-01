Olympique de Marseille: En colère contre Pape Guèye, Pablo Longoria a pris une décision ferme !

Pablo Longoria a communiqué sur la situation de Pape Guèye qui a refusé deux propositions au mois de décembre dernier. Le président, visiblement en colère, souhaite désormais se débarrasser du milieu de terrain international sénégalais, actuellement en Côte d’Ivoire pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. « Je tiens à dire une chose. Le club a proposé deux fois une prolongation. Il s’est très bien entraîné avec nous. Je dois défendre l’intérêt du club qui est plus important que l’intérêt individuel. La non-réponse ce n’est pas respecter le club. On souhaite qu’il puisse trouver une porte de sortie avant jeudi », a-t-il déclaré ce lundi lors de la conférence de presse pour la présentation officielle de Quentin Merlin. Pour lui, c’est une question de respect pour le club. « On a soutenu le joueur, on lui a permis de s’entraîner pendant sa suspension, on a couvert les frais d’avocat et on a même payé une indemnité à Watford. Il faut avoir du respect pour toutes les parties », a ajouté Longoria. Pape Gueye n’a pas répondu favorablement à la dernière proposition de l’OM jugée trop en deçà de ses exigences, lui qui estimait mériter être l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.