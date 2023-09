Olympique Marseille : Aliou Cissé vole au secours d'Iliman Ndiaye

Le 12 septembre prochain, le Sénégal affrontera l'Algérie en match amical au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. À cette occasion, le sélectionneur national a dévoilé une liste de 25 joueurs, dans laquelle figure Iliman Ndiaye. L'attaquant de l'Olympique de Marseille connaît des débuts difficiles avec le club, qu'il a rejoint lors du mercato estival en provenance de Sheffield United. En cinq rencontres, le Sénégalais peine à imposer son style de jeu, ce qui a incité les dirigeants marseillais à ouvrir leur porte-monnaie. Lors d'une conférence de presse, Aliou Cissé s'est exprimé sur la situation en gardant espoir pour celui que l'on surnomme le "Golden Boy". "Je n'ai aucune inquiétude concernant Iliman Ndiaye. Tout le monde connaît la mentalité de Marseille et l'ambiance du Vélodrome. Jouer à l'OM ne se résume pas uniquement à avoir des qualités footballistiques. Cela va au-delà de ce critère. Que ce soit Iliman, Ismaila Sarr ou Pape Gueye, qui est actuellement suspendu mais que j'espère voir retrouver sa place à Marseille et en sélection", a-t-il déclaré. L'ancien international sénégalais, passé par le Paris Saint-Germain, a également prodigué quelques conseils à son protégé : "Pour réussir à Marseille, cela dépend en grande partie de l'état d'esprit. Il faut aussi accorder un minimum de temps d'adaptation à ces joueurs. Je ne m'inquiète pas pour Iliman. Il possède les qualités nécessaires pour évoluer à Marseille. Il a joué pendant des années dans une autre mentalité, en Angleterre, où la philosophie n'est pas la même. Il n'est pas facile d'arriver dans un nouveau club, surtout à l'OM. C'est encore plus complexe. En ce qui concerne les qualités intrinsèques, je suis convaincu que nos garçons à Marseille auront leur mot à dire. C'est à eux de persévérer, car il y aura toujours des moments difficiles dans le football. Iliman s'adaptera rapidement."