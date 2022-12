Oleosen : Le directeur commercial et marketing arrêté par la Dic, pour le détournement de 273 millions FCfa

Mamadou Diop, directeur commercial et marketing d’Oleosen, est dans la tourmente. Il a été arrêté par la Dic, pour un détournement présumé de 273 millions FCfa.

Ce, suite à une plainte de Mame Khary Mbacké. En surfacturant le prix de l’huile vendu par Oleosen, au bout de 12 mois, Diop a soutiré plus de 273 millions FCfa à la représentante du GIE Raasiat sis à Touba Ndame. Dans sa déposition, rapporte "L’Observateur", la plaignante a fait savoir que Mamadou Diop, à travers des manœuvres frauduleuses, lui faisait payer des créances surfacturées à hauteur de 298 millions FCfa, entre août 2021 et juillet 2022. Il réussissait toujours à gonfler les prix des commandes d’huile, entre 10 et 50 millions FCfa, a révélé la plaignante Mame Khary Mbacké.

Pour mener à bien ses affaires, le mis en cause exigeait qu’on lui verse en liquide le montant surfacturé et qu’on vire le reliquat dans le compte bancaire de la société.

La dame, pour ne pas perdre le marché, s’exécuter sans broncher. En juillet 2022, elle rencontre le DG de la société, Désiré Ouédrago et profite de l’entrevue pour contester l’augmentation du prix de l’huile.

Ce que réfute catégoriquement Ouédraogo. Aussitôt, il interpelle son directeur commercial qui, pris de panique, verse un acompte de 25 millions FCfa à la dame, pour acheter son silence.

Cette dernière a refusé son offre, avant de porter plainte. Arrêté, le mis en cause a été déféré au parquet hier vendredi, pour escroquerie