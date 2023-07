OM: Les choses avancent pour Ismaïla Sarr

Ça se précise pour Ismaïla Sarr du côté de l’Olympique de Marseille. L’ailier droit sénégalais de 25 ans va débarquer du côté de la Canebière après que les Phocéens aient trouvé un accord avec Watford. L’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais va débarquer contre un chèque avoisinant les 11 millions d’euros. Selon RMC Sport, le vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations aurait passé sa visite médicale et va s’engager pour cinq ans. Il ne manque donc plus que l’officialisation pour ce qui serait la quatrième recrue du club olympien.